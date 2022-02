Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur – brandneue Spiele erscheinen Ende 2022

Hui! Was ziemlich langatmig begann, entpuppte sich am Ende doch noch als ein sehr ergiebiges Pokémon Presents. The Pokémon Company und Game Freak haben unter anderem Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur (Scarlet und Violet) angekündigt, zwei brandneue Pokémon-Abenteuer. Die Spiele sollen Ende 2022 weltweit erhältlich sein.

Es ist das erste Spiel der neunten Generation von Pokémon. The Pokémon Company enthüllte uns die Spiele mit einem längeren Trailer, der viel Live-Action, aber auch erste Einblicke in die Spiele zeigte. Am Ende sehen wir die drei Starter-Pokémon auf einem Gemälde. Das sind sie, die englischen Namen lauten Sprigatito, Fuecoco und Quaxly:

Den ersten Szenen nach zu urteilen, spielen Karmesin und Purpur wie schon Arceus in einer recht offenen Spielwelt mit weitläufigen Gegenden, aber diesmal auch größeren, belebten Städten. Wie ist euer erster Eindruck?

Der erste Trailer:

Pokémon Presents:

