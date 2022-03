Das war… Kalenderwoche 8/2022

Wir blicken heute auf viele spannende Neuankündigungen, Veröffentlichungen und noch viel mehr zurück. Abgerundet wird der umfangreiche News-Block zudem mit fünf neuen Reviews sowie einem interessanten Interview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Heute fand eine neue Ausgabe von Pokémon Presents statt, welche es in sich hatte. Mit Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur (Switch) läutet man nämlich noch in diesem Jahr die neunte Generation ein. Ab sofort ist zudem ein kostenloses Inhalts-Update für Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) verfügbar.

Ebenfalls heute fand die digitale Digimon Con statt. Wie zu hoffen war, feierte dabei Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC) eine Rückkehr. Der Grund für die Verzögerung ist der Wechsel des Entwicklerteams. Zudem zieht man zu Digimon World Portierungen, Remaster oder gar ein Remake in Erwägung.

Sony versorgte uns mit dem Design und weiteren Informationen zu PlayStation VR2. Einen etwas ungewöhnlichen Weg geht man mit PlayStation 5. Durch den Verkauf einer PlayStation 4 bei Ebay erhält man nämlich die Chance, eine PS5 zu gewinnen.

Einige gemischte News haben wir auch noch zu Square Enix. So hat man intern eine Liste mit Spielen erstellt, welche in HD2D-Optik erscheinen könnten. Diese Schiene will man also weiter bearbeiten. Beim MMORPG Final Fantasy XIV (PS4, PS5, PC) will man erreichen, dass es schon bald vollständig alleine erlebt werden kann. Unzufrieden zeigte man sich jedoch mit den Verkaufszahlen von Guardians of the Galaxy (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Es gab jedoch noch weitere Neuankündigungen in dieser Woche. So gab Atlus bekannt, dass Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) weltweit am 26. August 2022 erscheinen wird. Capcom enthüllte unterdessen Street Fighter 6 und kündigte die Klassiker-Sammlung Capcom Fighting Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) an. Nippon Ichi Software ließ zudem das Sequel void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 (PS4, Switch) aus dem Sack. Im Westen dürfen wir uns auch über Horgihugh and Friends (Switch) von Aksys Games sowie die Wonder Boy Collection (PS4, Switch) von ININ Games freuen.

Bei den Neuveröffentlichungen sticht natürlich Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) hervor, der Launchtrailer erhielt jedoch eine Spoiler-Warnung. Ebenfalls seit wenigen Tagen erhältlich ist Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch, PC). Hier ergänzte man den Launchtrailer zusätzlich noch mit dem Theme-Song und einer Kollaboration mit Tales of Arise. Das JRPG Monark (PS4, PS5, Switch, PC) lockt vor allem Fans von Shin Megami Tensei, während Edens Zero: Pocket Galaxy (Mobil) auf dem Stoff von Hiro Mashima basiert.

Zu Babylon’s Fall (PS4, PS5, PC) könnt ihr euch einen Übersichtstrailer ansehen sowie ab sofort eine Demo ausprobieren. Die Inhalte von Saison 1 haben wir euch hier vorgestellt. Noch im Sommer soll es zudem Octopath Traveler: Champions of the Continent (Mobil) in den Westen schaffen. Um Gegner und Sushi drehte sich ein längerer Trailer zu Earth Defense Force 6 (PS4, PS5) und von klassischen Arcade-Fightern inspiriert sieht sich Blazing Strike (PS4, PS5, Switch, PC). Das Pixel-Remaster von Final Fantasy VI (PC, Mobil) ist inzwischen erhältlich, dazu gehört auch die deutsch eingesungene Opern-Szene.

Kurz vor der Veröffentlichung von ELEX II (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) hat uns ein Video das Spiel im Detail erklärt. Noch im März lässt Itorah (PC) die alten Game-Boy-Tage wieder aufleben. Offenbar plant man auch eine englische Lokalisierung des Doppelpacks mit Chaos;Head Noah und Chaos;Child (Switch). In Dragon Ball FighterZ (PS4, Switch, Xbox One, PC) kämpft ab sofort C-21 (Laborkittel) mit, Final Fantasy VII: The First Soldier (Mobil) fügt weitere Polygon-Modelle aus dem Original hinzu und Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erhält schon bald einen Gast-Boss via DLC.

Zum 5. Geburtstag von NieR: Automata hat Square Enix mit einem Anime-Projekt zum Spiel überrascht. Die ersten Medienstimmen zum Steam Deck fielen etwas gemischt aus, da es doch noch viele Fehler gibt. Das März-Angebot kennen wir inzwischen für Abonnenten von PlayStation Plus (Link), Games with Gold (Link) sowie Prime Gaming (Link). Die japanische Kochsendung zu Pokémon ging derweil noch in die dritte und letzte Folge.

Damit kommen wir zu den fünf aktuellen Reviews von JPGAMES. Die hohen Erwartungen erfüllen konnte Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Das bekannte, fordernde Gameplay wird sinnvoll durch eine offene Welt mit viel Umfang zum Erkunden ergänzt. Gewohnt entspannte Pfade schlägt Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) ein. Fans erwartet der bewährte Mix aus Herstellung von Gegenständen und RPG-Kämpfen. Das Otome Variable Barricade (Switch) (zum Testbericht) ist eine Romcom, welche auf unterhaltsame Momente mit interessanten Charakteren setzt. Bei Demon Gaze Extra (PS4, Switch) (zum Testbericht) handelt es sich um einen Dungeon Crawler mit viel Fanservice. Das grindige Gameplay ermüdet jedoch mit der Zeit. Enttäuscht wurden wir von der Cloud-Veröffentlichung Kingdom Hearts Integrum Masterpiece (Switch) (zum Testbericht). Die Technik wird der tollen Reihe leider nicht gerecht.

Zum Schluss gibt es an dieser Stelle noch unser neustes Interview. Dabei hat das Team hinter Babylon’s Fall (PS4, PS5, PC) unsere Fragen beantwortet. Dabei ging es neben einigen Missverständnisse und Befürchtungen bezüglich Mikrotransaktionen unter anderem um die PlatinumGames-Action in einem Mehrspieler-Game, das komplexe Gameplay und das Ausrüsten von vier Waffen gleichzeitig und das besondere Verhältnis von Yosuke Saito und NieR-Macher Yoko Taro.