Pokémon-Legenden: Arceus bekommt „Ein neuer Tag in Hisui“-Inhalte spendiert

Viele Arceus-Fans hatten zu Pokémon Presents heute auf eine DLC-Ankündigung zu Pokémon-Legenden: Arceus gehofft. Das war wohl durchaus im Bereich des Möglichen, aber ein DLC wurde es dann doch nicht.

The Pokémon Company kündigte einen Patch auf Version 1.1.0 an, der aber immerhin so etwas wie ein Event mitbringt. „Ein neuer Tag in Hisui“ wird anbrechen und Schwärme von Elite-Pokémon über Hisui bringen. Das Update ist noch heute verfügbar.

Im Update „Ein neuer Tag in Hisui“ wirst du Nachforschungen zu rätselhaften massiven Aufläufen von Pokémon anstellen, die in der gesamten Hisui-Region auftauchen. Zudem erhältst du die Chance, gegen starke Gegner zu kämpfen, darunter Legendäre Pokémon und Wächter, wodurch sich dir noch mehr Gelegenheiten für spannende Pokémon-Kämpfe bieten.​

Die neuen Inhalte von „Ein neuer Tag in Hisui“ sind allerdings erst spielbar, nachdem ihr die Credits am Ende des Spiels gesehen habt.​ Auch ein neues Feature wird es mit dem Update geben. So werdet ihr auf dem Übungsplatz Kämpfe gegen Wächter und Wächterinnen durchführen können.

Darüber hinaus gibt die neue Traumkampfserie:

Wenn du in deinem Quartier schlafen gehst, kannst du im Traum Arceus begegnen und an einem Kräftemessen teilnehmen. Dabei kannst du gegen zahlreiche unglaublich starke Pokémon antreten. In manchen Kämpfen wirst du sogar mit mehreren Legendären Pokémon auf einmal konfrontiert. Feile in diesen Pokémon-Kämpfen an deinen Fertigkeiten und finde heraus, wie hoch deine längste Siegesserie in dieser neuen Herausforderung ausfällt.​ Die Traumkampfserie wird nach Abschluss aller Hauptmissionen verfügbar.​

Außerdem wurde ein Seriencode angekündigt, mit dem Arceus-Fans heute den Pokémon Day 2022 feiern können. Mit dem Code „ARCEUSADVENTURE“ könnt ihr euch über die Geheimgeschenk-Funktion 30 Hyperbälle, 30 Tonnenbälle sowie 30 Düsenbälle abholen.

Der Trailer:

