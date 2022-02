Microsoft will „Call of Duty und andere populäre Titel“ weiter auf PlayStation zugänglich machen

Dickes Ding: Call of Duty „und andere populäre Activision-Blizzard-Titel“ sollen auch „über die existierenden Vereinbarungen hinaus“ auf PlayStation erhalten bleiben. Das sagte Microsoft Vice Chairman and President Bradford Lee Smith in einem neuen Blogbeitrag.

Laut Smith wurde gefragt, „ob wir weiterhin beliebte Inhalte wie Activisions Call of Duty auf konkurrierenden Plattformen wie Sonys PlayStation verfügbar machen werden“. Die Sorge sei offenbar, dass diese Titel exklusiv für Xbox sein könnten.

„Um es klar zu sagen: Microsoft wird Call of Duty und andere beliebte Titel von Activision Blizzard während der Laufzeit bestehender Vereinbarungen mit Activision weiterhin auf PlayStation verfügbar machen“, so Smith. So weit, so bekannt.

„Und wir haben uns gegenüber Sony verpflichtet, sie auch über die bestehenden Vereinbarungen hinaus und in Zukunft auf PlayStation verfügbar zu machen, damit Sony-Fans weiterhin die Spiele genießen können, die sie lieben“, so Smith weiter. Das ist etwas, was Xbox in dieser Deutlichkeit noch nicht eingeräumt hatte.

Allerdings gilt auch: Die Zusage gilt hier dem Franchise, nicht einzelnen Spielen. Weiter sagt Smith: „Wir sind auch daran interessiert, ähnliche Schritte zu unternehmen, um die erfolgreiche Plattform von Nintendo zu unterstützen. Wir glauben, dass dies das Richtige für die Branche, für die Gamer und für unser Business ist.“

via Gematsu, Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare, Activision