Medienberichte: Ein weiteres, neues Fire Emblem soll nahe der Fertigstellung sein

Schon vor der letzten Nintendo Direct gab es Gerüchte um mehrere neue Fire-Emblem-Spiele. Am Ende wurde es „nur“ Fire Emblem Warriors: Three Hopes, das Fans des klassischen Taktik-RPGs etwas enttäuscht zurückließ. Es handelt sich um einen weiteren Musou-Ableger.

Die Insiderin Emily Rogers erneuerte nun die Meldungen um ein weiteres Fire Emblem und das war diesmal auch renommierten Medien eine Meldung wert. Das bisher noch unangekündigte Fire Emblem entsteht demnach bei Intelligent Systems und ist bereits nahe der Fertigstellung.

Die Veröffentlichung im Oktober sei möglich, doch in diesem Zeitraum ist Nintendo mit Bayonetta 3 und Xenoblade Chronicles 3 bereits gut aufgelegt. Eine Verschiebung auf Anfang 2023 sei deshalb auch möglich. Dass Nintendo gerne mal auf nahezu fertigen Spielen sitzt, bis die „Zeit reif“ ist, ist auch bekannt.

Kürzlich kündigte man Xenoblade Chronicles 3 für eine Veröffentlichung im September an. Zuvor gab es schon im August 2021 Gerüchte, wonach das Spiel bereits nahezu fertiggestellt sei. Was an Fire Emblem dran ist? Abwarten und Tee trinken.

via Eurogamer, VGC, Bildmaterial: Fire Emblem: Three Houses, Nintendo / Intelligent Systems, Koei Tecmo