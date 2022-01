Pokémon-Legenden: Arceus zeigt euch eine lange Spielvorschau

Sie sind bekannt, die langen japanischen Übersichtstrailer zu Nintendo-Spielen. Zuletzt gab es diesen natürlich auch zum kommenden Pokémon-Legenden: Arceus. Heute gibt es das englische Pendant mit deutschen Untertiteln, welches sogar über 13 Minuten lang ist. Ihr erhaltet somit eine recht umfangreiche Vorschau auf die Spielinhalte. Man will wohl genau zeigen, was der neue Pokémon-Ableger alles anders macht.

Das zeigt der neue Trailer

Zunächst setzt man auf eine Open-World-Ästhetik, welche unweigerlich an Breath of the Wild erinnert. In den verschiedenen Ökosystemen findet ihr verschiedene Pokémon uns sammelt Materialien zum Craften. Die Pokémon könnt ihr natürlich bekämpfen und fangen. Ist man hingegen zu schwach und wird besiegt, verliert man einige Items. Ist das schon Souls-like?

Eure Aufgabe besteht darin, den Hisui-Pokédex zu füllen. Als Fortbewegungsmittel stehen spezielle Pokémon zum Reiten, Fliegen und Schwimmen zur Verfügung. Euer Stützpunkt ist Jubeldorf, dort nehmt ihr Missionen an, habt eure Unterkunft und findet zahlreiche Läden. Dank des ArceusPhone habt ihr immer alles auf einen Blick.

In der zweiten Hälfte des Videos seht ihr dann eine der Nebenmissionen sowie Kämpfe. Dabei lernen wir auch die gefährlichen Elite-Pokémon kennen. Danach geht es kurz um die Individualisierung des Spieler-Charakters, bevor dann die Könige und Königinnen ihren Auftritt haben. Das sind die herumwütenden Boss-Pokémon, welche ihr besänftigen müsst. Aber was hat sie bloß so in Rage versetzt?

Eure Kaufoptionen

Die Vorbestellerboni gehen langsam aus – aktuell bekommt ihr immerhin noch den Pokéball bei Otto*. Ihr könnt euch dafür das passende Zubehör problemlos sichern. Dazu gehört eine kleine Umhängetasche, die Platz für Switch und Zubehör bietet. Ebenso wie ein klassisches Switch-Etui und ein passendes Split Pad Pro von Peripherie-Experte Hori.

Wie auch Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle spielt Pokémon-Legenden: Arceus in der Sinnoh-Region. Allerdings zu einer anderen Zeit – als sie noch Hisui-Region hieß. Auch damals ragt der Kraterberg aber im Zentrum der Region empor. Spielerisch wird sich einiges ändern, das beginnt beim Pokémon-Fangen.

Pokémon-Legenden: Arceus erscheint am 28. Januar 2022 hierzulande für Nintendo Switch. Bock auf noch mehr Exklusivspiele für Nintendo Switch? Hier erfahrt ihr, auf welche 10 Switch-Games ihr euch in diesem Jahr freuen könnt.

Vorschau auf die Spielinhalte

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak