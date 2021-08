Pokémon-Legenden: Arceus verbindet Action- und RPG-Elemente und bietet neue Pokémon

Zum recht überraschend angekündigten Pokémon-Legenden: Arceus gewährte man uns heute bei Pokémon Presents erwartungsgemäß zahlreiche neue Einblicke. Unten seht ihr einen neuen Trailer zum Spiel. Außerdem findet ihr den Mitschnitt der heutigen Presents-Ausgabe, in der noch tiefer auf bestimmte Features eingegangen wird.

Wie auch Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle spielt auch Pokémon-Legenden: Arceus in der Sinnoh-Region. Allerdings zu einer anderen Zeit. Auch damals ragt der Kraterberg aber im Zentrum der Region empor. Darüber hinaus ist hier aber vieles anders.

Eine ganz neue Richtung

Arceus schlägt grundsätzlich in eine „ganz neue Richtung ein“, die geprägt ist von mehr Action- und Rollenspiel-Elementen. Die Region, in der Arceus spielt, heißt Hisui. Lange bevor sie als Sinnoh-Region bekannt wurde. Damals lebten Menschen und Pokémon nur selten in Harmonie miteinander.

Euer Auftrag ist es, den ersten Pokédex der Region überhaupt zu vervollständigen! Als Ausgangspunkt dient Jubeldorf, das gleichzeitig auch der Hauptsitz der Galaktik-Expedition ist. Einige Charaktere dieser Expedition stellt euch Pokémon Presents ebenfalls vor.

Die Erkundung ist das wahre Ziel eures Abenteuers. Ihr bereist die Region, was angesichts der aggressiven wilden Pokémon ganz schön gefährlich ist. Einige Pokémon sind aber auch scheu. Schlagt Lager auf, erholt euch zwischendurch und kehrt zurück ins Dorf, wenn ihr Aufträge erledigt habt.

Kampfsystem und brandneue Pokémon

Kämpft ihr gegen Pokémon, dann zeigt sich eine Art rundenbasiertes Kampfsystem. Teilnehmer des Kampfes greifen der Reihe nach an, ausgehend von ihrem Initiative-Wert. Je nach gewählter Attacke kommt man anschließend später oder eher wieder zum Zug.

Natürlich gibt es in Arceus auch einige brandneue Pokémon. Der heutige Trailer zeigt uns erste davon. Damythir ist die Hisui-Entwicklung von Damhirplex. Salmagnis ist ein hervorragender Schwimmer. In der Hisui-Region lebende Barschuft können sich zu Salmagnis entwickeln. Darüber hinaus sehen wir Hisui-Washakwil und Hisui-Fukano.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak