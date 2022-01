Erste Stimmen zu Pokémon-Legenden Arceus: „Ein Spielerlebnis wie kein anderes“

In nur einer Woche erscheint Pokémon-Legenden: Arceus. Die japanische Presse (übersetzt von VGC) durfte zuerst ran und das Spiel kurz vor der Veröffentlichung noch einmal bei einem Event intensiv anspielen. Und die Japaner sind fast aus dem Häuschen!

Die Famitsu lobt das Spiel dafür, dass es eine neue Richtung einschlägt. „Man kann ganz sicher sagen, dass dieses Spiel komplett anders ist als die letzten Titel“, heißt es. Das Erste, was den Autor demnach beeindruckt hat, war das „berauschende Gefühl“, sie frei in der Umgebung zu bewegen.

Auch die neue Art und Weise, auf Pokémon zu treffen, begeistert den Autor. Ebenso wie die Transportmöglichkeiten. Man kann Pokémon reiten und fliegen: „Es fühlt sich großartig an, frei im Himmel fliegen zu können und es macht besonders viel Spaß, nach Pokémon zu suchen, die unter einem so klein aussehen.“

Kombination von Tradition und Open-World-Gameplay

Bei Game Watch klingt es ähnlich positiv. Auch hier lobt man die Fähigkeit, Pokémon zu reiten. Das passt „stark zum Weltbild“ und würde für eine größere Immersion sorgen. Auch die Art und Weise, wie traditionelle Pokémon-Kampfelemente in das Open-World-Gameplay integriert wurden, findet Gefallen.

„Dieses System, das die Action des Titels erfolgreich mit traditionellen Pokémon-Kämpfen kombiniert, ist sehr gelungen.“ Der Autor schätzt besonders die Spannung, wenn man auf ein starkes Pokémon trifft, welches von selbst angreift. „Es ist ein Spielerlebnis wie kein anderes in der Serie und ich setze große Hoffnungen in diese völlig neue Art von Pokémon-Spiel“, so heißt es.

Die Website 4Gamer ist beeindruckt von den Persönlichkeiten der wilden Pokémon. Einige Pokémon seien sehr angriffslustig und selbst wenn man es nicht auf einen Kampf absah, hätten sie gnadenlos angegriffen.

„Man hat das Gefühl, dass die Dinge wirklich so waren, bevor Pokémon und Menschen miteinander auskamen.“ Die besten Elemente von Pokémon wie der Kampf und der Pokédex würden hier mit neuen Action-Elementen und Erkundung kombiniert.

In Japan ist man sich also größtenteils einig. Mal sehen, was die westlichen Reviews sagen.

Wie auch Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle spielt Pokémon-Legenden: Arceus in der Sinnoh-Region. Allerdings zu einer anderen Zeit – als sie noch Hisui-Region hieß. Auch damals ragt der Kraterberg aber im Zentrum der Region empor. Spielerisch wird sich einiges ändern, das beginnt beim Pokémon-Fangen.

Pokémon-Legenden: Arceus erscheint am 28. Januar 2022 hierzulande für Nintendo Switch. Bock auf noch mehr Exklusivspiele für Nintendo Switch? Hier erfahrt ihr, auf welche 10 Switch-Games ihr euch in diesem Jahr freuen könnt.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak