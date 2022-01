Nintendo Switch Online: N64-Emulator soll Berichten zufolge verbessert worden sein

Als letzte Woche Banjo-Kazooie für Nintendo Switch Online erschienen ist, gab es auch ein Update des N64-Emulators. Zu dieser Schlussfolgerung kommen Nutzer zumindest. Es scheint, als würde das Update einige der ärgsten Kritikpunkte adressieren, welche Fans nach dem Start des neuen Services hatten.

So hatte der Emulator ganz offensichtlich Probleme, Nebel und Wasser in Ocarina of Time korrekt darzustellen. Was sich insofern einer gewissen Ironie nicht entzieht, da das N64 eigentlich keine großen Probleme damit hatte, Neben darzustellen.

Nutzer in sozialen Medien berichten, dass das Wasser in Ocarina of Time nun deutlich besser aussieht und auch wieder spiegelt. Dataminer LuigiBlood berichtet, dass es kein Update an den ROMs des Spiels gab. Es muss also eine Verbesserung des Emulators sein, so die Schlussfolgerung.

Andererseits bestehen andere Probleme weiterhin. Der Nebel fehlt in Ocarina of Time noch immer und Nutzer berichten von Darstellungsproblemen in Paper Mario, Dr. Mario und Yoshi’s Story, beschreibt VGC. LuigiBlood berichtet weiterhin, dass Hinweise auf das 64DD aus dem Code gestrichen worden, während die Sache mit dem Controller Pak weiterhin drin ist.

Einem weiteren Bericht zufolge hat sich dafür etwas beim Input Lag getan. Youtuber Modern Vintage Gamer berichtet, dass der Input Lag deutlich weniger Probleme macht und in einigen Spielen komplett verschwunden ist.

Die Erweiterung von Nintendo Switch Online mit Spielen für Nintendo 64 und Sega Mega Drive sorgte zum Start für viel Kritik von Fans. Kurz darauf gab es erste Datamining-Funde zu möglicherweise weiteren N64-Games. Im Februar wird zunächst Zelda: Majora’s Mask folgen.

Bildmaterial: Nintendo