Medienbericht: Persona 4 Golden soll für Nintendo Switch und PlayStation erscheinen

Die Switch hat ein aufregendes Jahr vor sich und das liegt nicht nur an der Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild, die hoffentlich wie versprochen in diesem Jahr erscheint. Hier findet ihr 10 exklusive Switch-Spiele, auf die ihr euch 2022 freuen könnt. Auch Persona 4 Golden könnte sich dazu gesellen.

Verschiedene Medien thematisieren die Behauptung von NateTheHate, dass Persona 4 Golden in diesem Jahr neben PlayStation 4 (auch das ist neu) auch für Nintendo Switch erscheinen soll. Am Rande behauptet er auch, dass Persona 6 exklusiv für PlayStation 5 entwickelt wird.

„Ich denke es gibt gute Chancen, dass Persona 4 Golden 2022 seinen Weg auf Nintendo Switch findet. […] Wie wir wissen, werden wir in der ersten Hälfte des Jahres das Persona-Kampfspiel [Arena Ultimax] haben und ich denke, bevor das Jubiläumsjahr zu Ende geht, wird Persona 4 Golden für Switch und PlayStation angekündigt“, so NateTheHate.

Es wäre nicht der erste Leak der Jubiläumsprojekte rund um Persona. Bereits im Juli 2021, viele Monate vor der Ankündigung, hatte ein ähnlich oft zitierter Leaker die Existenz des Remasters von Persona 4 Arena Ultimax verraten. Zippo hatte schon damals auch Persona 4 Golden für Konsolen vermutet.

Als weiteres Projekt um den 25. Geburtstag von Persona köchelten bereits die Remaster-Gerüchte um Persona 3 Portable durch die Gerüchteküche. Wirklich offiziell Teil der Feierlichkeiten sind bisher nur Persona 4 Arena Ultimax und das Deluxe Vinyl Box Set.

Bildmaterial: Persona 25th Anniversary, Atlus