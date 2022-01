Spartacus grüßt möglicherweise: PS3-Spiele im PlayStation Store auf PlayStation 5 aufgetaucht

Wie VGC und Eurogamer berichten, sind PlayStation-3-Spiele im PlayStation Store auf PlayStation 5 aufgetaucht. Das ist nicht ungewöhnlich, doch normalerweise wird man dann zur PlayStation-Now-Version des Spiels geführt.

Dead or Alive 5 beispielsweise zeigt jedoch einen Preis von 7,99 Pfund an und ist in Europa auch nicht für PS Now verfügbar, wie VGC weiß. Weitere PlayStation-Fans in den sozialen Medien berichten von Preisangeboten für PS3-Spiele wie Bejeweled und Prince of Persia. Für wieder andere NutzerInnen tut sich da gar nichts: Kein Preis.

Kaufen können NutzerInnen die Spiele jedoch nicht. Natürlich könnte es sich um einen Anzeigefehler handeln – ein Twitter-Nutzer verweist sogar darauf, dass es diesen Anzeigefehler schon öfter gab.

Aber einige vermuten dahinter Project Spartacus. Im Dezember gab es erstmals Berichte zu diesem neuen Projekt von Sony, mit dem man dem Xbox Game Pass die Stirn bieten möchte.

Demnach soll PlayStation Now verschwinden – erste Anzeichen dafür gab es ebenfalls in dieser Woche, als die Guthabenkarten zum Abo-Dienst aus Stores entfernt werden sollten. Das „PlayStation Plus“-Branding soll weitergeführt, aber erweitert werden.

Drei Abo-Stufen mit verschiedenen Gegenwerten?

In der ersten Stufe bekommen NutzerInnen demnach die bestehenden PlayStation-Plus-Vorteile. Eine zweite Stufe würde einen großen Katalog an PS4- und PS5-Spielen bieten.

Und die dritte Stufe bringt darüber hinaus Demos, Streaming und eine Bibliothek von Klassikern von PSone bis PS3 und PSP. Hier kommt die heutige Meldung ins Spiel…

Bildmaterial: God of War, Sony