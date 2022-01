Medienbericht: Grand Theft Auto VI soll bis Anfang 2024 erscheinen

Das Internet ist voll von absurden GTA-VI-Meldungen. Auch die heutige Meldung beruht nicht auf Details, die Rockstar Games verkündet hätte. Grand Theft Auto VI ist nach wie vor nicht offiziell vorgestellt.

Geht es nach Analysten, wird es jedoch spätestens Anfang 2024 erscheinen. Diese Einschätzung teilt Journalist Stephen Totilo im aktuellen Axios-Games-Newsletter. Analysten kommen aufgrund aktueller Take-Two-Aussagen zu dieser Schlussfolgerung, denn Take Two sagt im Geschäftsjahr 2014 eine Wachstumsrate des Unternehmens von 14 % voraus.

Das teilte man am Rande der Akquirierung von Zynga mit. „Es gibt nur eine Handvoll Titel, die … dem Management die Zuversicht geben können, eine so starke Prognose abzugeben; wir glauben, dass im Geschäftsjahr 2024 mindestens eine Rockstar-IP veröffentlicht wird“, sagt ein Analyst der Firma Jefferies.

Doug Creutz von Cowen rechnete die Prozentzahl in einen Gegenwert von etwa 9 Milliarden US-Dollar um und schlussfolgert „eine wahrscheinliche Markteinführung von GTA VI im Geschäftsjahr 2024“.

Das hat auch zuvor schon funktioniert

Laut Axios Gaming hat Take Two auch zuvor schon mit ähnlichen Prognosen die Veröffentlichung von großen Blockbustern verraten. 2011 ließ das auf eine Veröffentlichung von GTA V in 2012 oder 2013 schließen. Als man die Prognose relativierte, ließ das auf eine Verschiebung schließen. Ende 2013 erschien GTA V dann. Eins ist klar: Zeit wird’s. Rockstar hat die gesamte Konsolengeneration mit GTA V durchgestanden, das ursprünglich für PS3 erschienen ist.

Nach der geräuschvollen Veröffentlichung der Grand Theft Auto Trilogy steht im Frühjahr aber erstmal ein Remaster von Grand Theft Auto V auf dem Plan. Das sollte übrigens ursprünglich im November erscheinen.

Es eilt nicht. Die Verkaufszahlen zu GTA V vom Februar 2021 werde mit unfassbaren 140 Millionen geführt. Noch unfassbarer: 2020 wurden mehr Exemplare verkauft als im Launchjahr.

Bildmaterial: Grand Theft Auto: The Trilogy, Rockstar Games