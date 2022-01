Mit My Hero Academia: Ultra Rumble gibt es auch ein neues Konsolen-Abenteuer

My-Hero-Academia-Fans haben alle Hände voll zu tun. Nach My Hero Academia: The Strongest Hero steht mit My Hero Ultra Impact schon der nächste Mobile-Ableger in den Startlöchern. Jetzt kündigte Bandai Namco auch ein neues Konsolenspiel an.

My Hero Academia: Ultra Rumble wird für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Das berichtet die aktuelle Ausgabe der Weekly Jump. Es handelt sich um einen Rumble-Mehrspielertitel für bis zu 24 Menschen, so das Magazin. Free-to-play. Bilder vom Bericht findet ihr bei Gematsu.

Bildmaterial: My Hero One’s Justice, Shueisha