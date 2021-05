Grand Theft Auto V erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series

Es kommt, wie es kommen musste. Natürlich wird Grand Theft Auto V für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen. Rockstar gab heute eine entsprechende Umsetzung des Klassikers bekannt. Zur Erinnerung: Ursprünglich ist GTA V anno 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen.

Erst über ein Jahr später erschien das Spiel für PS4 und Xbox One – mit dieser Generation verbinden es wohl die meisten. Mit der Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series ist GTA V dann also in drei Generationen präsent – und erfolgreich. Die Veröffentlichung erfolgt am 11. November 2021 und wird wahrscheinlich für weitere Millionen verkaufter Einheiten sorgen.

Die neusten Verkaufszahlen zu GTA V haben uns im Februar 2021 erreicht. Demnach hat sich das Spiel unfassbare 140 Millionen Mal verkauft. Noch unfassbarer: 2020 wurden mehr Exemplare verkauft als im Launchjahr.

Wie GTA V auf PS5 und Xbox Series aussieht, wissen wir noch nicht. Zur Ankündigung hat Rockstar keinerlei Material veröffentlicht. Dafür verspricht man neue Inhalte für GTA Online und eine Überraschung zum Geburtstag von Grand Theft Auto III.

