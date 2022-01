Deutsche Verkaufscharts: Neujahrsvorsätze katapultieren Ring Fit Adventure an die Spitze

Die ersten Verkaufscharts des Jahres liegen vor. In Deutschland ist die erste Kalenderwoche des Jahres traditionell jene, in der ganz viele gute Neujahrsvorsätze gefasst (und wieder aufgegeben) werden.

Das kommt ganz offensichtlich Ring Fit Adventure zugute. Das Fitness-RPG klettert in den Switch-Rankings von Rang 7 auf Platz 2. An Couch-Potato Mario Kart 8 Deluxe ist aber kein Vorbeikommen.

In den Xbox-Series-Charts rast Forza Horizon 5 zurück in die Pole Position. Der Landwirtschafts-Simulator 22 dreht nun an zweiter Stelle seine deutlich gemächlicheren Runden.

Marvel’s Guardians of the Galaxy nimmt den Neujahrsantrieb mit und klettert im PS5-Ranking wieder auf Rang 3 hoch. Gold und Silber holen Call Of Duty: Vanguard bzw. Alan Wake Remastered.

Grand Theft Auto V steht weiterhin bei PS4- und Xbox-One-NutzerInnen hoch im Kurs. Jeweils Platz 1. Auf den zweiten Plätzen landen Der Landwirtschafts-Simulator 22 (PS4) und das Assassin’s Creed Odyssey Doppelpack (Xbox One).

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Ring Fit Adventure, Nintendo