Fantasian: Hironobu Sakaguchi freut sich über fast eine Million Downloads

Hironobu Sakaguchi hat sich bei Twitter gemeldet und dabei enthüllt, dass Fantasian schon fast eine Million Mal heruntergeladen wurde. Seit April ist sein neustes Werk für Apple Arcade erhältlich, im August folgte dann der zweite Teil. Danach folgten weitere Inhalte durch ein Update.

Sakaguchi zeigte sich in seiner Stellungnahme „tief bewegt“ vom (fast) erreichten Meilenstein. Ob und wann Fantasian für weitere Plattformen erscheint, ist nach wie vor nicht bekannt. Wir konnten übrigens mit Macher Hironobu Sakaguchi kürzlich ein Interview führen, in welchem es neben Fantasian auch um Final Fantasy ging.

150 echte Dioramen als Hintergründe

Fantasian ist ein Mobile-Game, es bietet also keine ausufernden Spielmechaniken. Sakaguchi nutzt seine Erfahrungen aus dem (klassischen) Final-Fantasy-Franchise und erweitert diese um aktuelle und neue Quality-of-Life-Verbesserungen.

Dazu gehört das neue „Dimengeon Battle“-Feature. SpielerInnen können dank dieses Features Gegner in einen separaten Dungeon entsenden, um die tollen Orte der Welt (zunächst) ohne Unterbrechungen erkunden zu können. Später kann man die Monster dann im Dungeon erledigen.

Die Dioramen in Fantasian sind „echt“ – über 150 dieser Werke wurden von verschiedenen japanischen Künstlern erstellt und in das Spiel übertragen. Veteranen dieser Kunst haben mitgewirkt, die unter anderem an Godzilla-Filmen, Attack on Titan und Ultraman gearbeitet haben.

Bildmaterial: Fantasian, Mistwalker