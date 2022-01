CyberConnect2 will im Februar mit einer Neuankündigung „die Welt erschüttern“

CyberConnect2 will im kommenden Februar ein neues Spiel enthüllen. Dieses soll ein Gesprächsthema werden und sogar „die Welt erschüttern“, so Hiroshi Matsuyama, der CEO von Cyberconnect2. Bereits im Sommer plant man die Veröffentlichung.

Zudem gibt es einige aktuelle Verkaufszahlen zu Titeln des Entwicklers. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles steht mittlerweile bei 1,32 Millionen Einheiten. Dragon Ball Z: Kakarot konnte sich bisher 4,5 Millionen Mal verkaufen und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 kommt auf beeindruckende 8,7 Millionen. Da hat man also einige gute Argumente im Portfolio.

Matsuyama ließ ebenso verlauten, dass man im Juni den 20. Geburtstag von .hack feiern wolle. Am 11. März 2022 steht zudem hierzulande bereits .hack//G.U. Last Recode für Nintendo Switch an.

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Sega, Aniplex / Cyberconnect2