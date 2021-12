Zelda: Breath of the Wild 2 angeblich weiterhin für 2022 geplant – ein „ziemlich gutes Jahr“

Auch bei The Game Awards 2021 haben wir die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild leider nicht wiedergesehen. Es gibt Fans, die an einer Veröffentlichung im kommenden Jahr zweifeln.

Es wäre für Nintendo nicht außergewöhnlich, lange Zeit nicht über ein Spiel zu sprechen und es dann mit nur einigen Monaten Vorlauf zu veröffentlichen. Trotzdem verunsichert die Abstinenz von Breath of the Wild 2 natürlich auch.

Muss sie aber nicht, sagt Peer Schneider, Chief Content Officer von IGN. Im IGN Games Nintendo Voice Chat plauderte er aus, dass er kürzlich die Gelegenheit hatte, mit einigen „Leuten aus der Industrie abzuhängen“. Dabei habe er erfahren, dass 2022 ein ziemlich gutes Jahr für Nintendo sein soll. Bei Nintendo würde man sich jedenfalls ziemlich darauf freuen.

„Es hört sich so an, als würde Nintendo nächstes Jahr ein ziemlich gutes Jahr haben. Also, ich würde das Fehlen von großen Sachen [bei The Game Awards] nicht als Zeichen dafür werten, dass Breath of the Wild [2] sich verzögert oder dass sie keine anderen Sachen haben. Denn es klingt so, als wären die Leute bei Nintendo in großer Vorfreude auf 2022“, so Peer Schneider.

Neben Breath of the Wild 2 kommen da noch Splatoon 3 und Kirby und das Vergessene Land infrage. Mit der berüchtigten Hexe gab es in diesem Jahr auch endlich ein Wiedersehen und Bayonetta 3 ist ebenfalls für 2022 geplant.

Warum Breath of the Wild 2 immer noch „Der Nachfolger zu Breath of the Wild“ heißt und noch immer keinen konkreten Titel hat, das hat Nintendo übrigens schon vor einiger Zeit verraten.

Bildmaterial: Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild, Nintendo