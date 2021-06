Warum Nintendo den Untertitel zu Zelda: Breath of the Wild 2 weiterhin geheim hält

Vielleicht habt ihr bemerkt, dass Nintendo das neue Zelda: Breath of the Wild nicht „2“ nennt. Man nennt es den Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild. Und „der Nachfolger von Zelda: Breath of the Wild“ ist irgendwie ein komischer Titel. Nein, es ist gar kein Titel! Der Einfachheit halber nennen die Medien das Spiel Zelda: Breath of the Wild 2, aber auch das ist nicht zutreffend. Genau, das Spiel hat noch gar keinen (Unter-)Titel.

In einem Interview mit IGN erklärte Nintendos Bill Trinen jetzt, warum man daraus ein Geheimnis macht. Keine Angst, es ist nichts, was ihr nicht wissen wollt. Es ist eigentlich ein recht simpler Grund, aber er ist gut nachvollziehbar.

Warum wir den Namen zurückhalten, da müsst ihr einfach weiterhin gespannt sein, denn offensichtlich sind Zelda-Namen ziemlich wichtig“, sagt Trinen im Interview. „Diese Untertitel… sie geben erste kleine Hinweise darauf, was passieren wird“, erklärt Trinen. Und offenbar will man noch nicht mit allen Karten spielen.

Viele Untertitel der Zelda-Serie geben Aufschluss über wichtige Gegenstände, Mechaniken, Handlungsdetails oder Hintergründe zur Welt. Denkt nur an Ocarina of Time, an Wind Waker, Link’s Awakening, A Link Between Words, oder natürlich auch Breath of the Wild.

So – und nun dürft ihr Tipps abgeben. Der erste Gameplay-Trailer und die heute veröffentlichten Screenshots beherbergen einige Geheimnisse. Was ist das für eine dunkle Macht? Und was ist mit Links Arm? Finden sich diese Mysterien im Untertitel wieder?

Irgendwann 2022 sind wir schlauer.

Bildmaterial: Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild, Nintendo