Das sind die am häufigsten beendeten Spiele in 2021

Ihr kennt das vielleicht auch: Man beendet ein Spiel, bekommt eine Trophäe dafür und schaut sie sich an. Dann sieht man, dass nur 21 % der SpielerInnen diese Trophäe auch erspielt haben.

Das würde ja bedeuten, dass nur etwa jeder Fünfte dieses Spiel auch durchgespielt hat. Klingt wenig, aber man sieht es immer wieder. Vielleicht sieht eure persönliche Statistik auch so aus?

In diesem Zusammenhang wäre doch mal interessant zu wissen, welche Spiele in diesem Jahr am häufigsten beendet wurden. Wer kann das besser wissen als eine Website, die sich um die Spiellänge von Videospielen dreht. HowLongToBeat hat die gesuchte Statistik für uns parat.

Die am häufigsten beendeten Spiele in 2021 sind:

Resident Evil Village Metroid Dread Ratchet & Clank: Rift Apart It Takes Two Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Es gilt natürlich zu beachten, dass die SpielerInnen, die ihre Statistiken bei HowLongToBeat hinterlegen, tendenziell häufig Spiele durchspielen. Bei GelegenheitsspielerInnen dürften vielleicht andere Spiele vorn liegen.

Zu beachten ist auch: Spiele, die am meisten verkauft wurden, wurden natürlich auch häufiger beendet. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Top 5 aus prominenten Vertretern besteht. Dennoch eine interessante Statistik, oder?

Ihr könnt ja mal in sich gehen: Wie viele Spiele habt ihr in diesem Jahr angefangen und wie viele davon habt ihr auch beendet? Ein paar Tage habt ihr ja noch Zeit.

via Axois, Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom