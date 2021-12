Im Test! Star Wars: Knights of the Old Republic

Titel Star Wars: Knights of the Old Republic 11. November 2021 Aspyr Media 11. November 2021 Aspyr Media 11. November 2021 Aspyr Media System Nintendo Switch Getestet für Nintendo Switch Entwickler Aspyr Media Genres Action-RPG Texte

Mit Star Wars: Knights of the Old Republic landete der US-amerikanische Entwickler Bioware im Jahre 2003 einen Überraschungshit für Xbox und PC. Der Titel gilt sowohl unter Star-Wars-Fans, als auch unter Fans des RPG-Genres bis heute als absoluter Klassiker und Meilenstein des Genres.

Genau aus diesem Grund war es auch nur wenig verwunderlich, dass sich Fans bereits seit vielen Jahren ein Remake beziehungsweise eine Neuauflage des beliebten Rollenspiels aus dem Hause Bioware wünschten.

Während einer Nintendo-Direct-Ausstrahlung im Sommer des Jahres 2021 war es dann so weit und Nintendo kündigte offiziell eine Remastered-Version von Knights of the Old Republic für die hauseigene Hybrid-Konsole an. Das Remaster, welches vom US-amerikanischen Entwickler Aspyr Media exklusiv für Nintendo Switch entwickelt wurde, ist lediglich als Download im Nintendo eShop zum Preis von 12,49 Euro erhältlich.

Der Entwickler Aspyr Media zeichnet sich unter anderem für die Ports von Jedi Knight 2: Jedi Outcast, Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Episode 1: Racer und Star Wars Republic Commando verantwortlich.

Für Hardcore-Fans von Star Wars: Knights of the Old Republic gibt es noch bis zum 2. Januar 2022 die Chance, ein physisches Exemplar des Titels bei LimitedRunGames zu erwerben.

Außerdem wurde am 9. September 2021 ein vollwertiges Remake von Knights of the Old Republic exklusiv für PlayStation 5 und PC während des PlayStation-Showcase-Events angekündigt. Das Remake soll, wie auch schon die Remastered-Version, von Aspyr Media entwickelt werden. Ein konkretes Erscheinungsdatum ist jedoch noch nicht bekannt.

Nach den mandalorianischen Kriegen spurlos verschwunden…

Die Geschichte von Knights of the Old Republic spielt etwa 4.000 Jahre vor den Geschehnissen der Filme. Die mandalorianischen Kriege zwischen der Republik und dem Volk der Mandalorianer sind erst seit wenigen Jahren vorüber.

Die zwei Jedi-Ritter Revan und Malak entschieden sich dafür, den Krieg mit den Mandalorianern entscheidend zu beeinflussen und bestenfalls zu beenden. Ihnen gelang es letztendlich, den Konflikt für sich zu entscheiden und den Krieg zu gewinnen.

Nach Kriegsende verschwanden die beiden Jedi mitsamt ihren Truppen jedoch spurlos. Erst Monate später tauchten beide wieder auf, dieses Mal allerdings unter der Flagge der Sith, welche die Feinde der Jedi und der Republik selbst sind. Da beide ehemaligen Jedi nach mehr Macht strebten, stellten sie sich fortan selbst gegen die galaktische Republik und deren Werte.

Der Jedi-Rat stellte daraufhin eine Spezialeinheit zusammen, deren Aufgabe es war, Revans Raumschiff zu entern und den Sith auszuschalten.

Ein Held ohne Namen und Gedächtnis

In Knights of the Old Republic schlüpft man in die Rolle eines selbst erstellten Charakters, welcher sich weder an seine Herkunft noch an seinen richtigen Namen erinnern kann.

Das Spiel beginnt auf einer Fregatte, welche von Sith-Truppen aufgespürt wurde und überfallen wird. Hier muss unser Held natürlich so schnell es geht entkommen. Unserem Held gelingt allerdings im letzten Moment die Flucht in einer Rettungskapsel und von dort nimmt die tragische Geschichte ihren Lauf.

Als unser Held auf dem Stadtplaneten Taris strandet, muss er zuallererst seine Erinnerungen verarbeiten und herausfinden, wer er wirklich ist.

Während des Spielverlaufs erwarten einen auch immer wieder größere und kleinere Story-Twists und Entscheidungen, welche den Spielverlauf und die Beziehung zu anderen NPC-Charakteren maßgeblich beeinflussen können.

Mit dem Kampfsystem muss man sich erst anfreunden

Knights of the Old Republic spielt sich RPG-typisch eher gemächlich. Man bewegt seinen Charakter durch die vielen sehr schön und liebevoll gestalteten Locations und kann mit etlichen NPCs interagieren. Hier ergeben sich oft sehr interessante Unterhaltungen, die mal mehr und mal weniger spannend und hilfreich ablaufen.

Von Taris, einem riesigen Stadt-Planeten, der stark an Coruscant erinnert, über das bekannte und staubige Tatooine bis hin zum Heimatplaneten der Jedi Dantooine und vielen weiteren Schauplätzen, ist alles dabei, was man sich als eingefleischter Star-Wars-Fan wünschen könnte.

Das Kampfsystem von Knights of the Old Republic ist gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig. Zu Beginn eines jeden Kampfes friert das Geschehen erst ein und ermöglicht euch, eurem eigenen Charakter und auch euren Begleitern verschiedene Aktionen zuzuordnen. Beispielsweise kann ich meinem eigenen Charakter einen Macht-Befehl zuordnen und meinem Begleiter einen direkten Angriffs-Befehl. Beide Aktionen werden dann ausgeführt, sobald man wieder ins Kampfgeschehen wechselt. Dieser taktische Modus lässt sich jederzeit und beliebig oft während des Kampfes aufrufen.

Die Kämpfe gestalten sich so zwar sehr taktisch und überlegt, aber leider auch recht undynamisch, da man das Kampfgeschehen immer wieder ausbremst.

Hat man sich jedoch erst mit dem Kampfsystem vertraut gemacht und es verinnerlicht, erwartet einen ein Star-Wars-Abenteuer der Extraklasse. Speziell die gut geschriebene Story und Dialoge gelten unter vielen Fans bis heute als absoluter Meilenstein der Star-Wars-Spielegeschichte.

Auch die typischen RPG-Elemente dürfen nicht fehlen

Natürlich darf auch das für Rollenspiele typische Levelsystem nicht fehlen. So kann man seinen Charakter und auch die Begleiter nach jedem Levelaufstieg je nach Vorliebe aufleveln und verschiedene Attributspunkte wie beispielsweise Stärke, Intelligenz und Charisma verteilen. Neben diesen klassischen Attributen gibt es auch die erweiterten Fähigkeiten. Dazu zählen beispielsweise Sprengstoff-Kenntnisse, Bewusstsein, Technik und Überredungskünste.

Ein Mix aus all diesen Fähigkeiten entscheidet letztendlich, wie gut euer Charakter mit verschiedenen Situationen umgehen beziehungsweise in Dialogen antworten kann und welche Waffentypen er bevorzugt einsetzen kann. Das Levelsystem ist allerdings nicht allzu komplex und auch für RPG-Neulinge recht gut verständlich.

Grafisch aufgehübscht und durchaus ansehnlich

» Dem Titel aus dem Jahre 2003 sieht man sein Alter mittlerweile an. Dennoch glänzt der Titel auf Nintendo Switch.«

Auf grafischer Seite kann Knights of the Old Republic heutzutage natürlich keine Bäume mehr ausreißen. Dem Titel aus dem Jahre 2003 sieht man sein Alter mittlerweile an. Dennoch glänzt der Titel auf Nintendo Switch mit schöneren Lichteffekten, schärferen Texturen, einem 16:9-Modus und besseren Soundeffekten. Hier kann man also durchaus von einer ordentlichen Portierung sprechen, die auch heute noch gut spielbar ist und speziell im Handheld-Modus der Konsole eine sehr gute Figur macht.

Der Titel läuft außerdem stets mit flüssigen 60 Frames, was dem Spielgeschehen zusätzlich zugute kommt. Auch wenn der Titel schon älter sein mag, ist er durch die technischen Anpassungen auch heute noch sehr gut spielbar.

Gewohnt hochwertiger Soundtrack mit zusätzlichen Anpassungen

Soundtechnisch gibt es bei Star-Wars-Titeln äußerst selten etwas zu mäkeln. Der Soundtrack ist, wie man es von der Reihe gewohnt ist, stets auf Oberklasse-Niveau. Aber auch die Soundeffekte und die vertonten Dialoge brauchen sich nicht vor dem weltweit gefeierten Soundtrack zu verstecken.

Für die Remastered-Version wurden speziell die Soundeffekte nochmals überarbeitet und somit ergibt sich ein äußerst rundes Gesamtpaket, das Fans und Neulinge gleichermaßen begeistern kann.