Splatoon 3 präsentiert sich im „Rückkehr der Mammalianer“-Trailer

Im Rahmen der neuen Ausgabe von Nintendo Direct bot man auch Splatoon 3 nochmal eine Bühne. Das neue Inkling-Abenteuer präsentierte sich in einem frischen Trailer, der unter anderem den Story-Modus in den Fokus rückt.

Das neue Tinten-Abenteuer wurde erst im Februar angekündigt. Euch wird es in den Distrikt Spaltsville verschlagen, der in einer brütend heißen Wüste liegt. Hier wohnen kampferprobte Inklinge und Oktolinge, bei denen sich wieder alles um Revierkämpfe dreht.

Es gibt zahlreiche neue Arenen und dynamische neue Fähigkeiten. Das Arsenal soll um eine Bogenwaffe und neue Spezialwaffen wie den Krabbenpanzer erweitert werden.

Auch ein Story-Modus ist wieder in Aussicht, in dem ihr gegen die Oktarianer-Armee in den Kampf zieht. Hier gilt es, die Geheimnisse von Alterna, dem Flauschplasma und dessen Verbindungen zur „Rückkehr der Mammalianer“ aufzudecken.













Werft einen Blick in den aktuellen Nintendo-Blogeintrag für tiefergehende Informationen zum Titel. Dort werden euch mit Bildern auch die neuen Arenen wie die Streifenaal-Straße, die Pinakoithek und die Sengkluft vorgestellt.

Splatoon 3 soll 2022 an den Start gehen.

Splatoon 3 im neuen Direct-Trailer

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo