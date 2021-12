Jahresendkracher: Bestpreise für diverse PlayStation-5-Highlights

Media Markt und Saturn haben am Heiligabend die Jahresendkracher respektive den Jahresendspurt ausgerufen. Neben einigen weniger aufregenden Angeboten gibt es auch ein paar wirkliche Kracher, insbesondere bei den PS5-Spielen. Amazon ist bei den Angeboten teilweise mitgezogen.

In der Nioh Collection bekommt ihr die Remastered-Versionen von Nioh und Nioh 2 mit allen DLC-Erweiterungen in 4K-Auflösung und bis zu 120 FPS. Eure Daten der PS4-Versionen könnt ihr importieren. 27,99 Euro für beide Spiele, das ist kaum zu schlagen.

19,99 Euro für Spider-Man: Miles Morales für PlayStation 5! Im aktuellen Abenteuer aus dem Universum von Marvel’s Spider-Man versucht der Teenager Miles Morales, sich in seinem neuen Zuhause einzuleben, während er als neuer Spider-Man in die Fußstapfen seines Mentors Peter Parker tritt. Über 100.000 Mal in Deutschland verkauft!

Ob ihr Demon’s Souls für 27,99 Euro hinlegt, müsst ihr selbst entscheiden. Souls-Fans werden sagen: natürlich! Aber mit Demon’s Souls habt ihr natürlich eine anstrengende Zeit. Leicht wird’s nicht!

Mit Returnal bekommt ihr ein modernes Roguelike für 37,99 Euro – Bestpreis bislang. Auch hier ist der Schwierigkeitsgrad herausfordernd. Ein Update im Oktober brachte von einigen SpielerInnen sehnlichst herbeigesehnte Features wie neue Speicherfunktionen.

