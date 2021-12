Final Fantasy VII Remake: Überraschung für PlayStation-Fans, aber viele sind darüber sauer

Kurz nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade im Epic Games Store gibt es heute die nächste Überraschung für Final-Fantasy-Fans. Und die kommt durchaus unerwartet.

Die Überraschung: Fans können schon bald ihre PlayStation-Plus-Version von Final Fantasy VII Remake (PS4) auf die PS5-Version upgraden. Das Enhancement-Upgrade ist gratis. Natürlich nur, wenn sie auch eine PlayStation 5 haben. Aber genau das war vorher nicht mit der PS-Plus-Variante möglich.

Wer Final Fantasy VII Remake im März bei PS Plus eingelöst hatte, konnte weder das PS5-Upgrade herunterladen noch den Intergrade-DLC INTERmission mit den Yuffie-Inhalten kaufen, der ja auch nur auf PS5 zur Verfügung steht. Irgendwie auch verständlich, denn die PS-Plus-Version bekam man schon ohne zusätzliche Kosten.

Ab Mittwoch, so berichtet es der Twitter-Account, können PS-Plus-Abonnenten, die sich Final Fantasy VII Remake beim Programm gesichert hatten, das PS5-Upgrade beziehen. Ein aktives PS-Plus-Abo wird dabei natürlich weiterhin vorausgesetzt. Darüber hinaus wird der DLC INTERmission eine begrenzte Zeit lang mit 25 % Rabatt auf PS5 verfügbar sein.

Fans sind trotzdem sauer: Ein Nutzer nennt das einen „Schlag ins Gesicht“, weil er zuvor die PS5-Version gekauft hatte. Er schiebt das aber auf Sonys „Anti-Kunden-Bullshit“. Ein anderer Nutzer verlangt, dass so etwas frühzeitig angekündigt wird. Noch ein Nutzer nennt die Sache „betrügerisch“, weil man das vor sechs Monaten nicht hätte kommen sehen.

Dass man sich persönlich ein wenig ärgert, besonders, wenn man die PS5-Version erst kürzlich gekauft hat, um INTERmission zu spielen, ist sicherlich verständlich. Dass man erwartet, dass Publisher solche Aktionen mit monatelangem Vorlauf bekannt geben, ist aber sicher auch irrational.

Ein anderer Nutzer erinnert hingegen daran, dass die Intergrade-Inhalte weiterhin nicht für PS4 zugänglich sind. Das ist schon eher etwas, worüber man sich ärgern kann. Denn eine PS5 ist nicht nur teuer, sondern auch schwer zu bekommen.

