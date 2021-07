Final Fantasy VII Remake: Episode 2 wird euch spielerische Änderungen bringen

In einem neuen Interview mit IGN sprachen die Entwickler um die Co-Directors Motomu Toriyama und Naoki Hamaguchi nicht nur darüber, wie Final Fantasy VII Remake bisher bei den Fans angekommen ist. Auch, was wir von der nächsten Episode erwarten können, wurde thematisiert.

Laut Naoki Hamaguchi habe das Team sehr viel von den Reaktionen der Fans auf die erste Episode gelernt. „Und ich fand, die Resonanz war besonders bei den Elementen, die wir neu erfunden haben, sehr gut. Aber wir wussten auch immer, dass wir dem Original huldigen müssen“, so Hamaguchi.

Zwischen Hommage und Neuinterpretation

„Ich will das auch nicht auf die erste Episode beschränken. Ich fühle mich immer daran erinnert, dass es auch für den nächsten Teil von größter Bedeutung ist, die Erinnerungen der Fans an das Original nicht zu enttäuschen, während wir [das Spiel] neu interpretieren, um die Erwartungen der Leute zu übertreffen.“

Konkret wird man zur zweiten Episode natürlich noch nicht. Für alle, die nach dem Wiedersehen mit Yuffie in Intergrade Hoffnung auf ein baldiges Eintreffen in Wutai haben, gibt es aber einen Dämpfer. Es würde „vermutlich eine Weile dauern“, bis Wutai in seiner ganzen Pracht gezeigt wird, sagte Toriyama.

Es ist ja auch ein ganzes Stück von Midgar nach Wutai. „Aber vielleicht gibt es neue Aspekte zu den Dingen, die sich auf dem Weg dorthin zeigen“, so Toriyama. Zumindest spielerisch wird sich wohl etwas ändern, das machte Hamaguchi deutlich.

Spielerische Veränderungen kommen auf uns zu

Immerhin geht es vom in sich recht geschlossenen Midgar in der nächsten Episode in die weite FF7-Welt hinaus. „Was Verbesserungen angeht, oder sollte ich sagen Veränderungen, wenn es weitergeht – denn Cloud und Co. werden im nächsten Teil Midgar verlassen. Sie werden die Weltkarte erkunden und so wird es unsere Herausforderung sein, ein Gameplay zu erschaffen, dass der Weite der Welt nutzt. Anders, als es im ersten Teil der Fall war“, so Hamaguchi.

Welche Änderungen könnt ihr euch hier vorstellen?

Aber alles anders macht auch Episode 2 nicht. In einem anderen Interview mit der Washington Post sagte Naoki Hamaguchi, einige Verbesserungen aus Intergrade werden auch im neuen Teil übernommen. Dabei nannte er konkret die Team-Angriffe von Yuffie und Sonon.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO