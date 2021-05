Tetsuya Nomura spricht über die nächste Episode vom Final Fantasy VII Remake

Tetsuya Nomura hat rund um die Enthüllung des neuen Trailers zu Final Fantasy VII Remake Intergrade auch ein wenig über die ebenso mit Spannung erwartete Fortsetzung gesprochen. Fans wissen: Mit den Ereignissen in Midgar ist erst ein kleiner Teil der Saga erzählt. Wie es über die erweiterte PS5-Portierung Intergrade hinaus weitergeht, ist nach wie vor unklar.

Bekannt ist immerhin, dass Tetsuya Nomura dann nicht mehr die Rolle des Co-Directors bekleiden wird. Naoki Hamaguchi ist in der Fortsetzung der alleinige Director. Nomura ist fortan noch als Creative Director mit dabei.

Die nächste Episode kommt voran

Mit den bisher gemachten Fortschritten scheint Nomura zufrieden: „Die Entwicklung kommt recht gut voran. Ich möchte zum richtigen Zeitpunkt eine richtige Ankündigung machen, aber Cloud rennt durch Mutter Natur.“ Das tönt so, als ob die Welt außerhalb von Midgar nun offener sein könnte.

So spricht Nomura auch tatsächlich von einer „irgendwie anderen Atmosphäre“ als noch in der ersten Episode. Also mehr freie Erkundung und weniger Einschränkungen? Man kann nur spekulieren, aber man kann es sich ausmalen.

Ebenfalls spannend, was sich Nomura zum Startpunkt der zweiten Episode entlocken ließ: „Das nächste Spiel startet direkt nach Intergrade, ich hoffe also, dass ihr Intergrade spielen werdet.“ Um diese Aussage einzuordnen, müsste man freilich Intergrade schon gespielt haben. Das können wir aber leider erst in einem Monat.

Die E3 2021 würde passen

Wenige Tage nach der Veröffentlichung von Intergrade findet die E3 2021 statt. Mit dabei ist auch Square Enix mit großen Plänen. Das wäre doch der ideale Zeitpunkt, um über die Fortsetzung des Final-Fantasy-VII-Remake-Projekts zu sprechen, oder?

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint am 10. Juni 2021 für PlayStation 5. Es handelt sich um eine technisch verbesserte Version von Final Fantasy VII Remake, die darüber hinaus auch die neue „Episode Yuffie“ beinhalten wird.

Yuffie hat in den neuen „Intergrade“-Inhalten das Ziel, für ihre Heimat Wutai an eine Materia zu gelangen, welche in den Händen von Shinra ist. Dazu infiltriert sie mit ihrem Partner Sonon Shinra. Ihr findet Final Fantasy VII Remake Intergrade + Steelbook* bei Amazon.

via Gematsu, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO