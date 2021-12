Akihiro Hino von Level-5 schaut optimistisch ins neue Jahr

Immer wieder Anlass zur Sorge gab in letzter Zeit Level-5. Das Ni-no-Kuni-Studio unter der Leitung von Akihiro Hino hatte einige Probleme und ließ vor allem Fans im Westen warten. Stichwort Yo-kai Watch 4. Auch Inazuma Eleven: Great Road of Heroes steht derzeit im Abseits. Dafür veröffentlichte man im November in Japan das kooperative Robot-Action-RPG Megaton Musashi. Zu dieser neuen IP gibt es auch einen Anime.

Natürlich wurde auch Akihiro Hino nach seinen Plänen für das Jahr 2022 gefragt. Gegenüber 4Gamer kam Hino zunächst auf Megaton Musashi zu sprechen. Das Spiel soll im nächsten Jahr ein großes Update erhalten, zum Anime folgt eine zweite Staffel. Die neue IP erhält somit viel Aufmerksamkeit.

Das Jahr 2021 sei laut Hino genutzt worden, „sich hinzusetzen und an Inhalten zu arbeiten“. Diese sollen wir auch tatsächlich im Jahr 2022 zu Gesicht bekommen. Man plant deshalb eine oder mehrere Ankündigungen, die japanische Aussage ist diesbezüglich nicht eindeutig. Er habe langsam ein gutes Gefühl, so Hino. Das tönt doch optimistisch!

Zuletzt erreichte uns im Sommer die Meldung, dass Level-5 Verstärkung für ein brandneues RPG-Projekt sucht. Vielleicht sehen wir ja bald etwas davon?

