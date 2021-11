Final Fantasy VII: The First Soldier lässt euch die Chocobo-Farm wieder besuchen

Die Chocobo-Farm in Final Fantasy VII ist natürlich legendär. Im Remake durften wir sie noch nicht erleben. In Final Fantasy VII: The First Soldier könnt ihr sie aber endlich wieder besuchen. Dass es die Chocobos als Reittiere geben würde, war bereits bekannt.

Auf den ersten Blick ist das ziemlich cool! Auf den zweiten Blick ergeben sich für ein Free-to-Play-Spiel mit In-App-Käufen natürlich bei Chocobo-Eiern und Chocobos mit verschiedenen Farben ein paar Möglichkeiten. Mal sehen. Entwickler ATeam gab gemeinsam mit Square Enix dazu nun einige neue Details bekannt.

Ihr werdet auf der Chocobo-Farm nämlich Eier ausbrüten können. Auch jenes, das alle SpielerInnen gleich zum Start erhalten, wenn 300.000 Vorab-Registrierungen erreicht werden. Brütet die Eier aus, züchtet eure Chocobos und zieht mit ihnen in die Schlacht.

Pflegt bis zu sieben Chocobos

Bis zu sieben Chocobos könnt ihr gleichzeitig unterhalten und sie füttern, um Statistiken wie Geschwindigkeit und HP zu erhöhen. Mit speziellen Skins könnt ihr das Aussehen der gelben Federviecher anpassen.

Neben den Chocobos ist auch noch etwas anderes im Spiel, das in keinem Final Fantasy fehlen darf. Natürlich Moogles! Die gibt es aber erstmal nur in Form von Skins. Es gibt Moogle-Skins für euren Chocobo, Moogle-Kleidung, Moogle-Sonnenbrillen und sogar Moogle-Waffen.

Am 17. November geht Final Fantasy VII: The First Soldier an den Start. Aktuell könnt ihr euch noch Vorabregistrieren und dabei einige Boni zum Start absahnen. Die Vorabregistrierung ist jetzt im App Store und bei Google Play möglich. Bei der Monetarisierung soll sich The First Soldier an Fortnite und Co. orientieren. Werdet ihr mal reinschnuppern?

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam