Nintendo Switch: Die Twitch-App ist ab sofort im Nintendo eShop verfügbar

Im März 2017 ist die Nintendo Switch weltweit erschienen. Es dauerte bis 2018, ehe sie eine YouTube-App bekam. Und es dauerte bis 2021 zur Implementierung einer Twitch-App. Seit heute könnt ihr sie herunterladen und somit endlich bequem Twitch auf eurer Switch schauen.

Wenn man daran denkt, dass die erste Nintendo-Konsole „Entertainment System“ hieß, gibt es auf der Switch abseits der Spiele recht wenig Unterhaltung. Im Gegensatz dazu standen auf der PS5 schon zum Launch Apple TV, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch und YouTube zur Verfügung.

Würdet ihr euch weitere Apps auf der Switch wünschen?

Wie Shuntaro Furukawa kürzlich in einer Fragerunde am Rande der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen sagte, sieht Nintendo die Switch erst bei der Hälfte der Lebenszeit. „Die Einführung des OLED-Modells hat zusätzlich zum Verkaufsmomentum beigetragen. Wir bieten Verbrauchern jetzt drei Switch-Modelle an, die jeweils zu ihrem Spiel- und Lebensstil passen, sowie eine breite Palette an Software“, so Furukawa.

Bildmaterial: Twitch