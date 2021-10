Tales of Luminaria erscheint am 4. November und so wird es monetarisiert

Bandai Namco hat heute bekannt gegeben, dass Tales of Luminaria am 4. November für Mobilgeräte an den Start geht. Die Vorabregistrierung im App Store und bei Google Play hat demnach begonnen.

Das erste Tales of nach Tales of Arise soll die „Essenz“ der Serie einfangen, auch wenn es sich um ein Spiel für Mobilgeräte handelt. Das verriet uns Localization-Director Sugi in einem Interview.

Auch über die Monetarisierung des Free-to-play-Spiels sprach er dabei. Dass es Gacha-Elemente geben wird, war bereits bekannt. Damit könnt ihr euch zusätzliche Waffen für eure 21 Charaktere erspielen.

„Dasselbe gilt für Kostüme und Accessoires. Allerdings sind die 21 Charaktere und alle Episoden der Hauptgeschichte kostenlos ohne Käufe zugänglich“, so Sugi. Wer kein Geld ausgeben möchte, kann die Story also kostenlos genießen.

Bildmaterial: Tales of Luminaria, Bandai Namco, Colopl