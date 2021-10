Square Enix registriert die Marke „Valkyrie Elysium“

Entwickelt Square Enix derzeit einen neuen Ableger der Valkyrie-Profile-Reihe? Der Verdacht liegt nahe, denn Square Enix hat sich das Trademark Valkyrie Elysium auf Englisch und Japanisch gesichert. Wie immer bedeutet das natürlich nicht, dass man auch tatsächlich ein Spiel mit diesem Titel entwickelt. Zuletzt bei Dungeon Encounters war das jedoch der Fall.

Die bisherigen Ableger

Neben den zwei rundenbasierten Hauptteilen Valkyrie Profile und Valkyrie Profile 2: Silmeria gibt es zudem den Taktik-Ableger Valkyrie Profile: Covenant of the Plume sowie das Mobile-Game Valkyrie Anatomia: The Origin. Dieser letzte Ableger war jedoch nicht von Dauer – die Server sind mittlerweile abgeschaltet.

via Gematsu, Bildmaterial: Square Enix