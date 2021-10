Kaum ist die Tokyo Game Show 2021 beendet, haben die Veranstalter bereits die Tokyo Game Show 2022 datiert. Wiederum soll vom 15. bis am 18. September 2022 die Gaming-Welt in der Makuhari Messe in Chiba zusammenkommen. Hoffentlich dann auch wieder vor Ort, aber zum Ablauf machte man verständlicherweise noch keine genaueren Angaben.

Bildmaterial: Tokyo Game Show