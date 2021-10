Resident Evil 7 erreicht neuen Meilenstein und ist nun das erfolgreichste Spiel der Serie

Resident Evil 7: biohazard wurde weltweit über 10 Millionen Mal ausgeliefert und digital verkauft. Das gab Capcom nun bekannt. Erstmals veröffentlicht wurde Resident Evil 7: biohazard übrigens im Januar 2017 – das Spiel ist also fast fünf Jahre alt. Die Zeit vergeht, was?

Resident Evil 7 machte einige Dinge anders als seine Vorgänger, andere wiederum genauso wie die Erstlingswerke. So kam „Resi 7“ bei den Fans ganz gut an – das zeigt sich am Ende natürlich auch in den Verkaufszahlen.

Nun ist Resident Evil 7 das erfolgreichste Spiel der Serie, denn es ist laut Capcom das erste Spiel der Reihe, das den Meilenstein von 10 Millionen Einheiten geknackt hat. Die Entwicklungsabteilung Capcom Dev 1 feiert den Meilenstein mit einem Artwork bei Twitter.

Tatsächlich erlebt die Serie seit Resident Evil 7 deutlichen Auftrieb. Auch Nachfolger Resident Evil Village verkaufte sich schaurig schnell und mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City steht ein neuer Kino-Film bevor, nachdem Resident Evil bereits Netflix erobert hatte.

Im September 2020 trat Resident Evil 7 dem Xbox Game Pass und PlayStation Now bei.

Bildmaterial: Resident Evil 7, Capcom