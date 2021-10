Resident Evil: Welcome to Raccoon City – Sony zeigt ersten Trailer zum neuen Kino-Streifen

Sony Pictures Entertainment hat den ersten Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City veröffentlicht. Der neueste Kino-Streifen der Reihe soll am 24. November 2021 in den USA erstmals anlaufen. Für Großbritannien gibt es mit dem 3. Dezember auch schon einen Termin, in etwa dann dürfte der Film vielleicht auch in ausgewählten deutschen Kinos ausgestrahlt werden.

Der neue Film ist maßgeblich aus der Hand von Johannes Roberts, der als Autor und Director fungiert. Produziert wird Resident Evil: Welcome to Raccoon City von Robert Kulzer, James Harris und Hartley Gorenstein. Ausführende Produzenten sind u. a. Martin Moszkowicz und Paul W.S. Anderson.

Als SchauspielerInnen werdet ihr u. a. Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue und Neal McDonough sehen. Die Story verschlägt auch, na klar, nach Raccoon City.

Die einst boomende Heimat des Pharmariesen Umbrella Corporation ist heute eine sterbende Stadt im Mittleren Westen. Der Exodus des Unternehmens hinterließ eine Stadt, die wie ein Ödland aussieht. Mit dabei ist auch das große Böse, das sich unter der Oberfläche zusammenbraut. Das wird – na klar – entfesselt und eine Gruppe von Überlebenden arbeitet zusammen, um die Wahrheit hinter Umbrella aufzudecken. Und die Nacht zu überleben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sony Pictures