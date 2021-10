Metroid Dread: Dieses Video zeigt alles, was ihr zur Metroid-Vorgeschichte wissen müsst

Heute erscheint Metroid Dread und holt sich von den Metroid-Fans (hoffentlich) die Vorschusslorbeeren ab, die es in den Reviews bei der Presse bereits eingefahren hat.

Nach all den Jahren gibt es ein neues 2D-Metroid, das den Handlungsbogen um Samus Aran und die Metroid abschließt, der 1986 mit Metroid auf dem Famicom begann und nach Metroid Fusion 19 Jahre unvollendet blieb.

Nun ist es natürlich so, dass nicht jeder auch jedes 2D-Metroid gespielt hat. Oder es ist eben schon ein ganzes Weilchen her. Damit ihr vor dem Start von Metroid Dread alles zur Vorgeschichte wisst, was ihr wissen müsst, hat Nintendo einen geschichtlichen Abriss in Videoform veröffentlicht.

Obendrein gibt es den obligatorischen Launchtrailer.

Die Metroid-Vorgeschichte

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Launchtrailer zu Metroid Dread

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Metroid Dread, Nintendo, MercurySteam