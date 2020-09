Xbox Game Pass im September mit Crusader Kings III, Resident Evil 7 und mehr

Microsoft hat die Highlights für den Xbox Game Pass im September vorgestellt. Mit dem gestern veröffentlichten Crusader Kings III gibts einmal mehr ein Spiel gleich zum Launch im Game Pass, diesmal für PCs. In dem Globalstrategie-Rollenspiel von Paradox Development Studio erleben SpielerInnen mittelalterliche Eroberungen und höfische Intrigen.

Darüber hinaus dürfen sich Game-Pass-Abonnenten auf Resident Evil 7 biohazard freuen, das im September auch bei PlayStation Now verfügbar ist. Tell Me Why: Kapitel 2 und 3 gehen ebenso an den Start wie gleich zur Veröffentlichung der Arcade-Racer Hotshot Racing. Das japanische Touhou Luna Nights ist sicherlich einer der exotischeren Game-Pass-Spiele!

Schon bald im Xbox Game Pass für Konsole und PC:

Spiele schon jetzt – Crusader Kings III (PC)

Spiele jetzt – Drake Hollow (Konsole) ID@Xbox

3. September – The Jackbox Party Pack 4 (Konsole)

3. September – Resident Evil 7 Biohazard (Konsole & PC)

3. September – Tell Me Why: Kapitel 2 (Konsole & PC)

3. September – Touhou Luna Nights (Konsole & PC)

3. September – World War Z (PC)

8. September – Star Renegades (PC)

10. September – Disgaea 4 Complete+ (PC)

10. September – Hotshot Racing (Konsole)

10. September – Tell Me Why: Kapitel 3 (Konsole & PC)

Bald verfügbar – Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Konsole)

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass:

1. September – NBA2K20 (Konsole)

7. September – Red Dead Redemption 2 (Konsole)

15. September – Gonner: Blueberry Edition (Konsole & PC)

15. September – Jump Force (Konsole)

Den Xbox Game Pass gibt es in verschiedenen Bezahlmodellen. Der Xbox Game Pass Ultimate ermöglicht euch neben dem Zugang zum Game-Pass-Line-up außerdem auch Zugang zum Programm von Xbox Live Gold. Und ab dem 15. September könnt ihr auch Cloud-Gaming auf Android-Geräten nutzen.

Bildmaterial: Xbox Game Pass, Microsoft