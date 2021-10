25 Jahre Lara Croft: Square Enix bringt Tomb Raider auf Nintendo Switch

Nachdem Square Enix und Crystal Dynamics im März bei Square Enix Presents den Auftakt zu den Feierlichkeiten rund um den 25. Geburtstag von Lara Croft eingeläutet haben, geht es in dieser Woche weiter.

Es gab bereits Neuigkeiten zum kommenden Netflix-Anime und mit Rise of the Tomb Raider ein Gratis-Game für euch. Auch für Switch-Fans gibt es noch erfreuliche Nachrichten.

Dank einer Kollaboration zwischen Crystal Dynamics und Feral Interactive werden Lara Croft and the Guardian of Light und Lara Croft and the Temple of Osiris 2022 auf Nintendo Switch erscheinen. Es ist das Switch-Debüt für Lara Croft.

Lara Croft and the Guardian of Light und Lara Croft and the Temple of Osiris sind Arcade Action-Adventure-Games, die die Markenzeichen von Tomb Raider kombinieren: Erforschung und Entdeckung, Platforming und das Lösen von Rätseln, mit kooperativem Mehrspielermodus, Charakterfortschritt und unterhaltsamen, temporeichen Kämpfen.

Bildmaterial: Lara Croft and the Temple of Osiris, Square Enix, Feral Interactive