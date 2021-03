Tomb Raider: So feiert Square Enix den 25. Geburtstag von Lara Croft

Square Enix hat die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy digital für PlayStation und Xbox veröffentlicht. Die Ankündigung dazu, die bereits vorab durchgesickert war, machte man am Donnerstagabend bei Square Enix Presents.

Die Trilogie enthält die drei Spiele seit dem Reboot der Serie, also Tomb Raider (2013) sowie Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Alle drei Spiele sind dabei in ihren jeweiligen „Definitiven Editionen“ enthalten, also mit allen dazugehörigen DLCs. Für Xbox gibt es aktuell noch einen Launch-Rabatt von 60 Prozent. Die Trilogie ist so für 19,99 Euro statt 49,99 Euro im Microsoft-Store* zu haben.

Begib dich mit Lara auf ihre prägende Reise durch die Welt: von der Lara aus Tomb Raider, die auf der abgelegenen Insel Yamatai vor der Küste Japans strandet, über die Lara aus Rise of the Tomb Raider, die in der unerbittlichen sibirischen Tundra das Geheimnis der Unsterblichkeit enthüllt, bis hin zur Lara aus Shadow of the Tomb Raider, die in den Bergen von Peru ein unheilvolles Artefakt entdeckt.

Kein neues Spiel, aber viele kleine Überraschungen

Die Ankündigung eines ganz neuen Tomb Raider, die sich einige Fans vielleicht erhofft haben, hat es noch nicht gegeben. Dabei feiert Lara Croft doch in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag! Bei Square Enix Presents ab Minute 8:32 seht ihr alle Ankündigungen, die Square Enix in der Show zu Tomb Raider parat hatte.

Square Enix weist unter anderem noch einmal darauf hin, dass auch die kommende Serie zu Tomb Raider, die in Zusammenarbeit mit Netflix und Legendary Television entsteht, zu den Feierlichkeiten gehört. Und dann gibt es da auch noch den neuen Kino-Streifen mit Alicia Vikander als Lara Croft.

Darüber hinaus soll es einige Crossover in der Videospielwelt geben, um Lara gebührend hochleben zu lassen. Dazu gehörten auch Kollaborationen mit Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint und War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius. Auch an Fortnite kommt Lara nicht vorbei. Croft Manor wird ab 23. März als spielbares Abenteuer in Fortnite Creative verfügbar sein.

Für Sammler gibt es noch eine hochwertige Lara-Croft-Statue von den Experten bei Weta Workshop. Und für Hobbyköche gibt es noch in diesem Jahr das Tomb-Raider-Kochbuch von Insight Editions mit hoffentlich einigermaßen genießbaren Gerichten aus Laras wilden Abenteuern. Das Kochbuch könnt ihr euch schon bei Amazon vorbestellen*.

Square Enix verspricht „weitere nostalgische Momente“, noch mehr überraschende Ankündigungen und weitere Inhalte rund um den Geburtstag. Das sei erst der Anfang gewesen. Wir sind gespannt!

Bildmaterial: Square Enix