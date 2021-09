Tokyo Game Show 2021: Nintendo sagt die Teilnahme auch in diesem Jahr ab

Nintendo partizipiert nicht an der Tokyo Game Show 2021. Auch in diesem Jahr wird das so sein, wie das Unternehmen bei Twitter bekannt gegeben hat.

Man wird keine Spiele im Rahmen der Messe präsentieren. Es wird lediglich einige Kooperationen mit Indie-Games anderer Hersteller geben.

Nintendo schon traditionell kein Aussteller bei der Tokyo Game Show mehr. Die Gründe dafür liegen also nicht in der Coronavirus-Pandemie. Schon in den 90er-Jahren war Nintendo nicht dabei. Damals hatte man mit der Nintendo Space World noch eine hauseigene Messe.

Heute hat man Nintendo Direct. Und fast schon ebenso traditionell gibt es eine Nintendo Direct im September, also im Zeitraum der Tokyo Game Show. Dazu hat Nintendo heute allerdings nichts bekannt gegeben.

Zuvor hatte Nintendo in diesem Jahr auch schon die Gamescom abgesagt. Dass es bei der Tokyo Game Show langweilig wird, steht trotzdem nicht zu befürchten. Zahlreiche Publisher haben bereits Programme und Livestreams angekündigt. Auch Square Enix wird mit einer neuen Ausgabe von Square Enix Presents dabei sein.

Bildmaterial: Tokyo Game Show 2021