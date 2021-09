PlayStation Now im September mit Final Fantasy, Killing Kloor 2 und fünf weiteren Games

Puh, was für ein Timing. Mitten in die Aufruhr um Tripwire-Präsident John Gibson bringt PlayStation Now heute Killing Floor 2 ins Abo. Diese Spiele werden ab dem 7. September im Abo spielbar sein:

Tekken 7

Killing Floor 2

Final Fantasy VII

Windbound

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Ghost of a Tale

Moonlighter

Tekken 7 hat mit dem 28. Februar 2022 bereits ein Ablaufdatum.

Final Fantasy VII hatte man bereits letzte Woche als Teil der „Final-Fantasy-Offensive“ vorgestellt. Jeden Monat wird nun ein weiteres Final Fantasy bei PlayStation Now folgen. Im Januar bildet Final Fantasy XII: The Zodiac Age den Abschluss.

Die Spiele The Witcher III: Wild Hunt – Game of the Year Edition, Observation, World War Z und BloodRayne: Betrayal werden die Bibliothek von PlayStation Now verlassen.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Allerdings nur auf eine „PS4-Festplatte“, also nicht auf PlayStation 5. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: PlayStation Now, Sony