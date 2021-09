PlayStation Now ruft die große Final-Fantasy-Offensive aus

PlayStation Now hat heute nicht wie üblich das Line-up für den beginnenden Monat verkündet, sondern die Final-Fantasy-Offensive gestartet. In den nächsten Monaten wird es regelmäßig einen der beliebten Final-Fantasy-Titel im Streaming-Abo geben. Am 7. September macht Final Fantasy VII den Anfang.

Es folgen:

Final Fantasy VIII Remastered – 5. Oktober

Final Fantasy IX – 2. November

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster – 7. Dezember

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – 4. Januar 2022

Pikant: Der Xbox Game Pass betreibt dasselbe Spielchen auch schon seit Monaten, kommt aber nicht so richtig hinterher. Die Final-Fantasy-Spiele sind schon lange versprochen, finden aber nur nach und nach und in großen Abständen ins Abo.

Im September geht es hier endlich mit Final Fantasy XIII weiter. Die letzte Ergänzung gab es im Mai mit Final Fantasy X & X-2 HD. Im Februar stieß bereits Final Fantasy XII: The Zodiac Age hinzu. Final Fantasy IX hat den Game Pass inzwischen schon wieder verlassen.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Allerdings nur auf eine „PS4-Festplatte“, also nicht auf PlayStation 5. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: PlayStation Now, Sony