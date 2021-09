Yoshida bekräftigt, dass er Final Fantasy XVI und Final Fantasy XIV gut unter einen Hut bekommt

Naoki Yoshida gibt oft Interviews, das liegt in der Natur seiner Stellenbeschreibung. Aktuell ist Naoki Yoshida nicht nur Director und Producer von Final Fantasy XIV. Die Aufgabe des Producers hat er auch für Final Fantasy XVI übernommen.

Er muss wohl sehr arbeitsreiche Monate erleben und nun machen sich einige Fans offenbar Sorgen, ob beide Großaufgaben überhaupt zu stemmen sind. Einerseits die SpielerInnen von Final Fantasy XIV, aber andererseits sicherlich auch die Fans, die auf Final Fantasy XVI warten. Von dem wir in diesem Kalenderjahr trotz großer Hoffnungen noch nichts Neues gesehen haben.

In einem aktuellen Interview in der Famitsu, das sich um Final Fantasy XIV drehte, ging Yoshida auf diese Bedenken ein. „Kürzlich habe ich einige Kommentare in den sozialen Medien gesehen, in denen es heißt: ‚Yoshi-P ist zu beschäftigt mit der Arbeit an Final Fantasy XVI, er hat die Finger bei Final Fantasy XIV gar nicht mehr im Spiel‘. Das ist absolut nicht der Fall. Ich arbeite immer noch sehr hart daran und ich hoffe, dass ihr mich weiterhin unterstützt.“

„Fehler können und werden bei der Entwicklung passieren. Manchmal sehe ich Beiträge, die sagen: ‚Dieser [Bug] ist passiert, weil ihn Yoshi-P nicht gesehen hat!‘. Auch ich mache Fehler, tut mir leid. Aber wir werden weiterhin unser Bestes geben“, so Yoshida – danke für die Übersetzung, Siliconera.

Die nächste Chance auf Final Fantasy XVI

Für das Square Enix Presents am 1. Oktober hoffen die Fans nun ganz besonders auf Final Fantasy XVI. Im Juli meldete sich dann Produzent Naoki Yoshida zu Wort. Er sagte damals, man würde Fans sehr gerne etwas zur Tokyo Game Show präsentieren. Schon da zeigte er sich aber skeptisch. Er sei nicht sicher, ob man die Deadline halten könne.

In einem Monat wissen wir mehr.

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix