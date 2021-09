Neues PlayStation Showcase: Kurz nach der Gamescom lädt Sony zum PlayStation-5-Tanz

Die Gamescom-Veranstalter werden kurz nach der digitalen Messe virtuell geohrfeigt. Nachdem in dieser Woche die Tokyo Game Show eine lange Liste von Teilnehmern und Livestreams verkünden durfte, darunter Capcom, Konami, Bandai Namco, Square Enix und Koei Tecmo, ist heute Sony PlayStation an der Reihe.

Kurz nachdem die Gamescom ihre Pforten schloss, hat Sony PlayStation heute ein neues PlayStation Showcase für den 9. September 2021 angesetzt. Um 22 Uhr deutscher Zeit will man zeigen, „was bei PlayStation 5 als Nächstes ansteht“.

Dabei geht es konkret um „Veröffentlichungen zu den diesjährigen Feiertagen“ und darüber hinaus. Nach der 40-minütigen Präsentation soll es außerdem „weitere Updates von einigen der im Showcase vorgestellten Studioteams“ geben.

Das kann so ziemlich alles sein! Von Horizon Forbidden West, God of War und Final Fantasy XVI, bis hin zu Forspoken. Interessant ist auch, dass Sony die Darbietung nicht State of Play nennt. „PlayStation Showcase“ klingt schon eher nach einer Messe-Veranstaltung. Aber wir wollen die Erwartungstrauben mal nicht zu hoch hängen.

Was nicht dabei sein wird: Die nächste Generation von PlayStation VR. Das hat Sony ganz konkret ausgeschlossen. Worauf freut ihr euch? Worauf hofft ihr? Bei Youtube und Twitch könnt ihr live dabei sein.

Bildmaterial: „It’s Time to Play“, Sony PlayStation