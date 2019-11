PlayStation 4: „It’s Time to Play“ – Sony läutet das letzte große Weihnachtsgeschäft ein

Sony Interactive Entertainment hat einen neuen Promotion-Trailer zur Playstation 4 veröffentlicht. Dieses Mal tauchen verschiedene, ikonische Videospielcharaktere in eurem Alltag auf und sagen: „Zeit zum Spielen!“

Unter anderem werden damit Spiele wie Monster Hunter World: Iceborne, Horizon: Zero Dawn und God of War so wie das Final Fantasy VII Remake beworben. Die Aufzählung mehrerer bereits veröffentlichter großartiger Spiele und kommender potentieller Blockbuster soll wohl in Verbindung mit dem Slogan „It’s time to play“ suggerieren, dass spätestens jetzt die Zeit reif ist für einen Kauf von PlayStation 4.

Der TV-Spot läutet allerdings auch das letzte große Weihnachtsgeschäft von PlayStation 4 ein. Denn im nächsten Jahr wird das wichtigste Geschäft des Jahres seitens Sony ganz sicher PlayStation 5 gehören.

Seht euch hier den TV-Spot an

via Gematsu, Bildmaterial: Sony