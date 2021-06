Ragnarök verspätet sich: God of War erscheint erst 2022 – und dann auch für PS4

Santa Monica Studios hat in einer Botschaft in den sozialen Medien die Verschiebung von God of War Ragnarök bekannt gegeben. Ursprünglich war eine Veröffentlichung in diesem Jahr für PlayStation 5 geplant. Aber seit der Ankündigung war es ruhig geblieben. Für die wenigsten Fans dürfte die Verschiebung überraschend kommen.

Man sei überwältigt gewesen von der vielen Liebe, welche die Community nach dem ersten Teaser zum neuen God of War im letzten Jahr gezeigt habe. Sehr dankbar sei man, dass so viele Menschen mit großer Vorfreude auf das nächste Kapitel von Kratos und Atreus schauen.

Man möchte den Fokus auch fortan darauf richten, ein Spiel von Top-Qualität abzuliefern. Gleichzeitig möchte man auch auf Sicherheit und Wohlbefinden des Teams achten, auf Partner und Familien. Deshalb habe man die Veröffentlichung von God of War auf 2022 verschoben.

Gleichzeitig gibt es auch gute Nachrichten. Am Rande eines Q&A im PlayStation Blog an diesem Mittwoch erklärte Hermen Hulst, dass God of War: Ragnarök auch für PlayStation 4 erscheinen wird. Gut möglich, dass auch 2022 nicht jeder PlayStation-Fans eine PS5 besitzt.

„Man kann doch keine Community von über 110 Millionen PS4-Besitzern aufbauen und sie dann einfach im Regen stehen lassen, oder? Ich denke, das wäre eine schlechte Nachricht für die Fans der PS4 und, offen gesagt, kein gutes Geschäftsgebaren“, so Hulst.

„Wo es Sinn ergibt, einen Titel sowohl für PS4 als auch für PS5 zu entwickeln – wie bei Horizon Forbidden West, dem nächsten God of War, GT7 – werden wir es auch weiterhin in Betracht ziehen. Und wenn PS4-Besitzer eines dieser Spiel spielen möchten, können sie das.“

Bildmaterial: God of War, Sony, Sony Santa Monica Studio