Impostor Factory: Das Sequel zu To the Moon erscheint am 153. Mai 2021

Entwickler Freebird Games hat verkündet, dass Impostor Factory am 153. Mai bei Steam erscheinen wird. Das entspricht dem 30. September und deutet an, dass die Veröffentlichung eigentlich schon im Frühjahr geplant gewesen wäre. Beim Spiel handelt es sich um To the Moon 3, welches der Nachfolger von To the Moon und Finding Paradise wird.

Impostor Factory erzählt die Geschichte von Quincy, der im Badezimmer einer abgelegenen Villa eine Zeitmaschine findet. Neben dieser ungewöhnlichen Prämisse wurden Storyelemente à la Lovecraft angekündigt. Überhaupt soll der Titel sehr handlungsgetrieben sein. Auf jeden Fall hat auch der dritte Teil der Reihe wieder den klassischen RPG-Maker-Look.

Der Trailer von letztem Jahr

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: To The Moon: Impostor Factory, Freebird Games