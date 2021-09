Ein edles Schachset zu Dragon Quest: The Adventure of Dai setzt euer Budget matt

In zwei Wochen erscheint das Free-to-play-Spiel Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds weltweit. Nicht nur deshalb ist der Stoff, welcher als Manga von 1989 bis 1996 erschien, wieder im Gespräch. Passend dazu könnt ihr euch aktuell den Anime Dragon Quest: The Adventure of Dai bei Crunchyroll mit deutschen Untertiteln ansehen. Das Konsolen-RPG Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai ist noch nicht für den Westen angekündigt. Die Chancen stehen aber auch hier gut, denn Square Enix hat sich die Marke in Europa bereits gesichert.

Überhaupt nicht free-to-play ist jedoch ein Schachset von U-Treasure. Vielleicht kennt ihr die Experten für allerlei edle Gaming-Accessoires bereits. Schmuck, Uhren und Figuren gehören zu den typischen Produkten. Das Schachset zu Dragon Quest: The Adventure of Dai besitzt Figuren aus Silber und kostet 3,3 Millionen Yen, was etwa 25.400 Euro entspricht.

Die Figuren stellen dabei die Leibgarde des Antagonisten Hadlar dar. Wobei, das ist so eigentlich falsch. Denn die Leibgarde basiert im ursprünglichen Werk auf den Schachfiguren, nun führt man diese also wieder ihrer Inspiration zu. Somit passt das also gut zusammen und ein Schachset bietet sich an.

Übrigens nichts, was ihr nie besitzen könntet. U-Treasure bietet zwar leider nur einen japanischen Onlineshop mit sehr eingeschränkten englischen Sprachoptionen. Aber es gibt extra einen englischen Bestell-Guide für wohlhabende Fans in Übersee! Anfang November könnt ihr das edle Schachset vorbestellen.

via Siliconera, Bildmaterial: U-Treasure, Square Enix