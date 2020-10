Der Anime Dragon Quest: Dais Abenteuer startet hierzulande heute via Crunchyroll

Mit dem heutigen 3. Oktober ging in Japan der Anime Dragon Quest: The Adventure of Dai an den Start. Während es in den letzten Wochen unklar war, ob und wann der Anime es zu uns in den Westen schafft, haben wir nun die Bestätigung. Wie Toei Animation kürzlich via Twitter verkündete, findet „The Adventure of Dai“ seinen Weg in den Westen.

Hierzulande könnt ihr euch den Anime via Crunchyroll ansehen. Und das schon ab heute! Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist das Video noch nicht verfügbar – das sollte sich aber im Laufe des Tages ändern.

Dragon Quest: Dais Abenteuer folgt dem titelgebenden Jungen Dai. Dieser strebt danach, der Welt Frieden zu bringen, wofür er hart mit seinem Mentor Avan trainiert, um schon bald in sein ganz eigenes Abenteuer zu starten.

Die „The Adventure of Dai“-Offensive

Der Anime ist übrigens nicht die einzige Möglichkeit, euch mit „The Adventure of Dai“ auseinanderzusetzen. Bereits angekündigt ist auch das Konsolen-Spiel Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai. Dieses Action-RPG will Square Enix im nächsten Jahr in Japan veröffentlichen. Eine genauere Plattform-Angabe gibt es allerdings noch nicht.

Auch ein Mobile-Spiel befindet sich in Entwicklung, nämlich Dragon Quest: The Adventure of Dai – Tamashii no Kizuna (in etwa „Verbindungen der Seelen“). Dieses wird bei den Spezialisten von DeNA für iOS und Android entwickelt. Der Entwickler ist unter anderem für Pokémon Masters und Super Mario Run bekannt. Beim neuen Spiel handelt es sich um ein „Dash RPG“, welches in Japan im nächsten Jahr erscheinen soll.

Und auch Arcade-Fans werden bedient. Mit Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade soll ein Card-Battle-Game noch in diesem Herbst in Japan an den Start gehen.

Freut ihr euch über den Start des Dragon-Quest-Anime?

Bildmaterial: Dragon Quest: The Adventure of Dai, Square Enix, Toei Animation