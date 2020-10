The Witcher: Netflix gibt neue Einblicke in die zweite Staffel

Mit einigen neuen Bildern hat Netflix einen ersten Blick auf die zweite Staffel von The Witcher gewährt, die derzeit in London produziert wird. Ihr seht die Hauptcharaktere der Serie: Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan). Die zweite Staffel wird aus acht neuen Episoden bestehen und soll erst 2021 an den Start gehen. Eine Inhaltsbeschreibung der neuen Staffel lässt Fans außerdem wissen, wo die Reise hingeht. Nämlich u. a. nach Kaer Morhen!

Überzeugt davon, dass Yennefer bei der Schlacht von Sodden starb, bringt Geralt von Riva Prinzessin Cirilla an den sichersten Ort, den er kennt: Kaer Morhen. Während Könige, Elfen, Menschen und Dämonen um die Vorherrschaft des Kontinents kämpfen, muss er die Prinzessin vor etwas weitaus Gefährlicherem schützen: der geheimnisvollen Macht, die sie besitzt.

Prequel und Anime ebenfalls auf dem Weg

Darüber hinaus befinden sich neben der Prequel-Serie Blood Origin auch noch noch ein Anime-Film zu The Witcher in Produktion. Auch er wird bei Netflix an den Start gehen und widmet sich ebenfalls Geralts väterlichem Freund Vesemir.

Von der Videospielfront gab es zuletzt ebenfalls Berichtenswertes. Das Mega-Franchise knackte den Meilenstein von 50 Millionen verkauften Einheiten weltweit. Da ist es auch wenig verwunderlich, dass man bei CD Projekt RED inzwischen mit einem kleinen Entwicklerteam an The Witcher 4 arbeitet, von dem man natürlich nicht weiß, ob es so heißt. Auch wenn bei CDP derzeit natürlich alles noch im Schatten von Cyberpunk 2077 steht, mit The Witcher gehts sicher weiter.

