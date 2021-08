PlayStation Now im August mit hochkarätigen Neuzugängen

Nach den Feierlichkeiten zu Sonics 30. Geburtstag im Juni konnte PlayStation Now auch im Juli die Streaming-Fans begeistern. Es gab erneut ein buntes Line-up, unter anderem mit Nioh 2, God of War und Judgment.

Im August legt man ordentlich nach. Quantitativ steckt das Line-up zwar ein bisschen zurück, aber die drei neuen Spiele sind hochwertiger Natur. Abonnenten des Streaming-Dienstes freuen sich auf:

NieR: Automata (bis zum 1. November)

Ghostrunner

Undertale

Alle drei Spiele sind ab dem 3. August Teil des Angebots. Besonders NieR: Automata und Undertale sind dabei nicht nur Fan-Favouriten. Sie stehen bei OpenCritic-Scores um die 90. Außerdem: Die Spiele Jump Force, WWE 2K Battlegrounds und Twisted Metal werden die Bibliothek von PS Now verlassen.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Allerdings nur auf eine „PS4-Festplatte“, also nicht auf PlayStation 5. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: NieR: Automata, Square Enix, PlatinumGames